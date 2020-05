Gert Wedberg

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Gert Wedberg, Ystad. Vid båren paraderade IK Vinco med fana. Fanbärare var Jan Christersson. Akten inleddes med att Organist Karolina Strand spelade Einsamer Hirte av J. Last och Solist Frida Green sjöng Där rosor aldrig dör av D. Bergagård, varpå följde ps 200. Officiant var Komminister Inger Appelgren. Musikstycket Vi möts igen med Anna-Lena Löfgren spelades. Ps 249 sjöngs. När anhöriga och vänner tog farväl spelades stilla pianomusik. Till minnet talade dottern Eva, barnbarnet Sara, Karin Clarén och Pia Ingvarsson, Jan Christersson för IK Vinco samt Per Rosborg för V.B.S. Frida Green sjöng därefter Jag och min far av O. Ljungström. Som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F. Sartori. I blomstergärden märktes från Sirius-Orden, 1:a avd FBC, V.B.S., IK Vinco och Ystad Pastorat. Gravsättning sker på Ystads Västra kyrkogård.