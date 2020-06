”Håkan” Bengt-Göran Håkansson

I Ystads S:ta Maria kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter ”Håkan” Bengt-Göran Håkansson, Beddingestrand. Som samlingsmusik spelades musikstyckena Håll mitt hjärta med B. Skifs, What a wonderful world med L. Armstrong och Swing low, sweet chariot med L. Armstrong. Akten inleddes med att organist Florence Rooth spelade Adagio av T. Albinoni varpå musikstycket Ave Maria med L. Pavarotti spelades. Därefter sjöngs ps 190. Officiant var komminister Magnus Persson. Musikstyckena Min älskling du är som en ros med S-B. Taube och Only love med N. Mouskouri spelades varpå följde ps 254. Under avskedet spelades musikstycket Clair de lune av C. Debussy. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelades musikstyckena My way med F. Sinatra och Time to say goodbye med S. Brightman och A. Bocelli. Som avslutning spelade organisten Air av J. S. Bach medan kistan bars ut ur kyrkan till begravningsbilen. Gravsättning sker på Ystads nya kyrkogård.