Johan Nylin

I Baskemölla kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Johan Nylin, Baskemölla. Som inledningsmusik spelade kantor Jonas Eklund Våren, av E. Grieg. Psalm 201 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Mats Hagelin. Cd-musik spelades, Over The Rainbow, av E. Cassidy. Psalm 297 sjöngs. I samband med avskedet spelades Ave Maria, av Bach/Gounod. Kantorn sjöng solosång, Sång till friheten, av B. Afzelius. Dottern Nina talade till minnet. Som avslutningsmusik spelades You Raise Me Up, av R. Lövland/B. Graham. Gravsättning sker på Vislanda kyrkogård.