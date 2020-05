John Andersson

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter John Andersson, Hammenhög. Som inledningsmusik spelade organist Villemo Daneling Tears in heaven, E. Clapton. Psalm 200 sjöngs. Officiant var komminister Inger Appelgren. Cd-musik spelades, Märk hur vår skugga, av J. Thåström. Psalm 201 sjöngs varefter cd-musik spelades, Underbart är kort, av F. Wadling. Medan urnan bars ut ur kapellet spelades Morning has broken, av C. Stevens. Akten slöts med att psalm 297 sjöngs.