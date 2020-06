Jörgen Rosengren

I Skurups kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Jörgen Rosengren, Skurup. Akten inleddes med att kantor Christina Dackman Olsson spelade Där som rosor aldrig dör av J. och E. Osborn/J. Miller varpå följde ps 289. Officiant var komminister Håkan Täljemark. Musikstycket Ta mig till havet med P. Lundblad spelades varpå följde ps 730. Under avskedet spelade kantorn stilla musik på tvärflöjt. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelade kantorn på tvärflöjt When the Saints Go Marching In. Bland minnesgåvor märktes från Ö. Torps Bridgesällskap. Askspridning sker i havet utanför Beddingestrand.