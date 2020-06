Kjell Åkesson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Ramsåsa kyrka efter Kjell Åkesson, Ramsåsa. Akten inleddes med Amazing grace, folkmelodi som spelades på cd. Psalm 249 sjöngs, därefter spelades på CD Änglahund av H Andersson. Officiant var kyrkoherde Susanna Adner. Dottern Margaretha höll ett minnestal på engelska Därefter spelades på CD Öppna landskap av U Lundell. Psalm 199 sjöngs. Vid avskedet läste dottern Gunilla en dikt. Kantor Håkan Olsson sjöng Stad i ljus av P Bäckman. Akten slöts med Always look on the bright side of life av E Idle. Gravsättning sker på Ramsåsa kyrkogård.