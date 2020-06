Lars-Göran Eliasson

I Uppståndelsens lilla kapell, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Lars-Göran Eliasson, Ystad. Akten inleddes med att kantor Susanne Holmström spelade Hallelujah av L. Cohen varpå musikstycket My way med F. Sinatra spelades. Därefter sjöngs ps 190. Officiant var komminister Inger Appelgren. Musikstycket Till Bohuslän med L. Berghagen spelades varpå följde ps 297. Under avskedet spelades stilla musik. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelade kantorn som avslutning Tröstevisa av B. Andersson. Gravsättning sker i minneslunden på Vämö kyrkogård i Karlskrona.