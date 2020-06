Mats Winqvist

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skurups kyrka efter Mats Winqvist, Abbekås. Akten inleddes med att kantor Karl-Johan Johansson spelade Air av J.S. Bach. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Håkan Täljemark. Efter griftetalet spelades En sommarnatt i juni, som Mats Winqvist själv gjort. You raise me up med Josh Groban spelades efter överlåtelsen. Psalm 297 sjöngs och därefter läste Håkan Täljemark ett minnestal. Under avskedet spelades stilla pianomusik. Akten slöts med Bridge over troubled water av Simon and Garfunkel. Gravsättning sker i minneslunden på Skurups kyrkogård. Officiella blommor märktes från Vännerna på Falsterbo Horse Show och gåvor till olika fonder märktes från Lions Club Skurup, Johannamuseet och Johannamuseets Vänner samt Föreningen Ystad-Skurup-Sjöbo HjärtLung.