Sven Andersson

I Everlövs kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Sven Andersson, Vollsjö. Akten inleddes med att kantorn Marie Tängmark spelade Molto Calmo av L Picci. Officiant var kyrkoherde Eva Katsler. Psalm 199 och 200 sjöngs. Som cd-musik spelades Wish you were here med Pink Floyd.Akten slöts i kyrkan med att kantorn spelade Strövtåg i hembygden av G Norén/ B Dixgård. Under klockringning bars askurnan ut. Gudstjänsten avslutades med gravsättning av askurnan på Everlövs kyrkogård och officianten lyste frid över graven.