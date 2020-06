Stoppa Mumintrollen?

Att rensa bort Tintin i Kongo från bibliotekens hyllor och att ändra i namn på Pippis pappa. Att lyfta bort ett Alfons Åberg avsnitt från SVT. Att ta bort klassikern Borta med vinden från HBO och att slänga ut humorserien Little Britain från Netflix och BBC. Att ta bort det klassiska avsnittet Don't mention the war från BBC. Vad är nästa steg? Att ta bort 91:an Karlsson från C Mores svenska humorklassiker för att den är sexistisk? Att sluta sända repriser av Stefan & Krister för att den framställer synskadade som perverterade? Att ta bort gamla tv-versionen av Mumintrollen från SVT:s Öppna arkiv för att den driver med adoptivbarn?