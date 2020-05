Ledare

Sverige behöver en kompetensplan

Det ska inte misstolkas som att den klassiska skolningen ska nedvärderas – tvärtom måste den lyftas in i fler former av utbildningar. Men det betyder att skattebetalade utbildningar i betydligt högre grad anpassas efter samhällets behov. De ideologiserade fluffet som allt mer lägger sig över högskolor och universitet får obefintlig plats i den skattefinansierade arenan. Försörjning via passivt bidrag för vuxna blir extrema undantag, alla ska in på kompetensstegen, det lägsta steget är alltid en början för vidare kliv uppåt.