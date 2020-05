Ledare

Ledare

Ystads giftiga cocktail

Det går att leva med politisk röra under något år. Men när det sammanfaller med en period av ekonomisk nedgång som är svåröverskådlig både i djup och längd blir det värre. Och för Ystads del är ekonomin i ett mycket känsligt läge. Under det senaste decenniet har kommunen tagit på sig en stor belåningsbörda, både genom nödvändiga investeringar (vattenverk, skolor etc) och mer lyxliknande konsumtion där anläggningarnas begagnade marknadsvärde är lågt (badanläggning/arena). Hamninvesteringarna är ett kapitel för sig, där hoppas man på viss affärsmässig avkastning men framför allt en utväxling för kommunens om helhet genom byggandet av ett nytt bostadsområde.