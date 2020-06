Andersson: Strategin inte ekonomiskt motiverad

Sveriges coronastrategi har ifrågasatts, särskilt bland utländska experter, för att inte ha bromsat smittspridningen tillräckligt. Sverige ligger just nu på sjunde plats i världen när det gäller antalet bekräftat döda i covid-19 per invånare, enligt John Hopkins-universitetets beräkningar. I Sverige har 46,1 av 100 000 invånare avlidit av sjukdomen hittills. Det är en betydligt större andel döda per invånare än i övriga Norden sammanlagt. I Danmark ligger andelen på 10,2 covid-19-dödsfall per 100 000 invånare. I Finland och Norge är andelen ännu lägre, på 5,8 respektive 4,5 dödsfall per 100 000 invånare.