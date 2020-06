Årets hittills varmaste dag

Under måndagen uppmättes årets hittills högsta temperaturer. Arkivbild.

I Delsbo i Hudiksvalls kommun var det på måndagen 30,4 grader varmt, enligt SMHI:s preliminära siffror. Det är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige i år. I nästan hela landet har man kunnat njuta av höga temperaturer och strålande sol och det ser ut att kunna hålla i sig under tisdagen.

Det kommer även vara mindre soligt senare i veckan och redan under tisdagen väntas lokala skurar och åska.

Under måndagens soltimmar uppmättes, över hela landet, måttlig till hög UV-strålning enligt SMHI:s UV-index. Under sommaren är UV-index i Sverige vanligen 4–7, 6–7 räknas som hög. Över stora delar av södra Sverige, men även i norra norrlands fjälltrakter gick UV-index under måndagen upp till 7.