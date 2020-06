CBS: Trump krävde 10 000 soldater

Den amerikanske presidenten Donald Trump under sitt tal i måndags, där han hotade med att kalla in militären om inte delstaternas guvernörer lyckades stävja de bitvis våldsamma protesterna i landet förra helgen.

Källan uppger att kravet kom under ett hätskt möte i Vita huset i måndags morse. Men justitieminister William Barr och försvarsminister Mark Esper ska ha avstyrt det genom att be guvernörer kalla in delstaternas nationalgarden i stället.