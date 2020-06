Covidmedicin dröjer – "väldigt komplicerat"

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel och antas ha en effekt på viruset genom att hindra att det förökar sig eller infekterar kroppens celler. Det experimentella läkemedlet förkortar vårdtiden för covidpatienter, enligt en preliminär studie i New England Journal of Medicine. Sjukhustiden blev i genomsnitt fyra dagar kortare för dem som tog medicinen jämfört med dem som fick placebo. Personer som fick Remdesivir kunde lämna sjukhus efter i snitt elva dagar. I beräkningarna såg forskarna att de som fick det experimentella läkemedlet överlevde i högre grad, men resultatet gick inte att bevisa vetenskapligt.

I en kinesisk studie, i The Lancet, gav Remdesivir å andra sidan inga kliniska fördelar vid behandling av svårt sjuka covid-patienter. På grund av att forskarna inte lyckades rekrytera tillräckligt med patienter stoppades dock studien i förtid, varför forskarna understryker att resultaten bör tolkas försiktigt.

Källa: Läkemedelsverket, New England Journal of Medicine, The Lancet.