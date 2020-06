Därför nobbar nordiska grannarna svenskar

Dels ska antalet nya smittofall vara färre än 20 per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka de senaste 14 dagarna. Dels måste det vara högst en person per 200 000 invånare som vårdas på intensivvårdsavdelningarna i genomsnitt under samma period. Av alla som testas för sjukdomen ska dessutom färre än fem procent ha testats positivt under de senaste två veckorna.