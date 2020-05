Snogeholms IF, Klasaröds FF, Blentarps BK och Sövde IF. Många är lagen som haft Salsbjers IP som hemmaarena. Men nu verkat sista bollen sparkats på idrottsplatsen. Stefan Rasmusson spelade i Snogeholms IF på 70-talet, och han får en klump i magen varenda gång han ser den övergivna idrottsplatsen.

– Det känns jävligt tråkigt, säger Rasmusson.