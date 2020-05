Nyheter

Expert: WHO har hamnat i korseld

Mullrande hot, indragna bidrag och skuldbelägganden. Världshälsoorganisationen WHO har hamnat i skottgluggen för något som kan liknas vid ett kallt krig mellan främst USA och Kina.

Granskningen kan ses som en kompromiss sedan president Donald Trump strypt USA:s bidrag till WHO och högljutt anklagat organisationen för att vara alltför eftergivet mot Kina, där covid-19 först upptäcktes. Peking, som redan före pandemin befann sig i en handelskonflikt med USA, har slagit tillbaka och fört fram misstankar om att det var USA:s militär som placerat viruset i Kina.

– WHO har hamnat i korselden i en geopolitisk konflikt, konstaterar Charles Clift, ekonom och folkhälsoexpert som arbetat för WHO och nu är verksam vid den brittiska tankesmedjan Chatham House.

Länders respons

– President Trump har rätt i delar av sin kritik, bland annat rörande vad WHO sade om hur effektivt viruset smittar, säger han.

USA har fått viss draghjälp av Australien som i april begärde att Kinas agerande och transparens i början av pandemin utreds. Det utspelet mötte Kina med hot om att strypa vissa handelsförbindelser, enligt tidningen The Wall Street Journal .

Australien vill också att WHO eller liknande organisationer ska kunna genomföra hälsoinspektioner när exempelvis nya virus uppkommer – en idé Clift avfärdar.

Falska förhoppningar?

Johan von Schreeb, läkare och professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, understryker att WHO bara är så starkt som sina medlemmar. En oberoende utredning bör därför fokusera på organisationens mandat, anser han.

– Det är viktigt, för Donald Trump verkar tro att WHO har mandat att göra vad som helst – som att gå in och bestämma över Kina. Det funkar ju inte så, WHO är en medlemsorganisation, säger han.