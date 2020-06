Facebook-anställda kräver moderering av Trump

Militären står redo att sättas in och "när plundrandet börjar, börjar skjutandet". Inlägget från Donald Trump angående protesterna i Minneapolis markerades med en varning om att det förhärligade våld av Twitter.

Enligt The New York Times uttryckte hundratals Facebookanställda under måndagen sitt missnöje med hanteringen av Trumps inlägg. Vissa av dem deltog i en "virtuell strejk", kallad så eftersom de arbetar hemifrån, medan andra uttryckte sitt missnöje i företagets interna meddelandesystem, skriver tidningen.