Färre och kortare resor under midsommarhelgen

Färre svenskar reste inrikes under årets midsommarhelg jämfört med förra året. Men resandet har ökat jämfört med för några veckor sedan, visar data från Telia Crowd Insight.

Svenskarnas resande under midsommarhelgen är långt ifrån nivåerna som man ser under en coronafri sommar. Men de lättade reserestriktionerna inrikes börjar nu märkas av – fler reser inrikes nu jämfört med i maj. Det är också fler som vågar sig ut i landet än under Kristi himmelfärds- respektive påskhelgen, då restriktioner gällde, visar Telias data.