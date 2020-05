Nyheter

Fler ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Under coronapandemin har många utländska medborgare fastnat i Sverige och Migrationsverket har sett en kraftig ökning av ansökningar om förlängt visum eller uppehållstillstånd. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot .

Under mars och april fick myndigheten in 1 403 ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för besök, motsvarande siffra i fjol var 292. För visumförlängningar är antalet 2 021 i år mot 518 ansökningar under samma period 2018.