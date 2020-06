Ghana ber om ursäkt för ambassadrivning

Ghanas president ber Nigeria om ursäkt efter en incident i förra veckan, då en byggnad tillhörande den nigerianska ambassaden i Accra revs under oklara former, enligt Nigeria.

Beväpnade män tog sig i fredags in på ambassadområdet. Därpå rullade bulldozrar in och jämnade huset, som var under uppförande, med marken.