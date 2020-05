Nyheter

Kallare väder väntar – snöfall drar in

Ställt ut tomatplantorna att lapa sol på balkongen? Kanske är det dags att ta in dem i värmen igen. Nu blir det kallare och ett område med snöfall drar in västerifrån.

Under helgen kan snö falla i norra Värmland och Dalarna. Arkivbild.

Kanske har du precis satt ut utemöblerna, tagit fram grillen eller odlat något fint på balkongen. Vårkänslor i all ära, under lördagen rör sig en kallfront in över Sverige västerifrån som för med sig regn – och snö.