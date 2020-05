Nyheter

Många döda i självmordsdåd vid begravning

Flera personer befaras ha dödats i en självmordsattack under en begravning i östra Afghanistan, enligt lokala myndigheter.

Gärningsmannen uppges ha utlöst sin sprängladdning mitt under begravningsceremonin.

Nangarhar har länge varit ett fäste för både IS och talibaner och hårda striderna har rasat i provinsen under de senaste åren. Både de internationella Nato-styrkorna och talibanerna i området har gått på offensiv mot IS. Terrorgruppen har till stora delar drivits ut från regionen men har fortsatt genomföra attacker.