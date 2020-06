Norwegians vd: Det är inte över än

30 januari 2020. WHO klassar utbrottet av det nya coronaviruset som ett internationellt hälsonödläge. 7 mars. Norwegian ställer in alla flyg från Oslo till Milano, till följd av att viruset nu sprids i Italien. 13 mars. Europa är pandemins epicentrum, enligt WHO. 16 mars. Norwegian ställer in 85 procent av sina flygningar och permitterar 7 300 av omkring 10 000medarbetare.