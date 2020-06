Obduktionsrapport: 27-åring dödades av polis

Dödsskjutningen kommer samtidigt som debatten om den strukturella rasismen i USA rasar efter det att 46-årige George Floyd dödats under ett polisingripande den 25 maj. Rayshard Brooks död har spätt på spänningarna och ledde under helgen till omfattande protester i Atlanta. Under lördagen sattes restaurangen som mannen sköts utanför i brand.