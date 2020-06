Putin flexar försvarsmusklerna – trots corona

Vladimir Putin laddar för pompa, ståt och patriotism under militärparaden till minne av segern i andra världskriget. Det påkostade evenemanget beskrivs som en uppvisning i Rysslands militära styrka, i syfte att lyfta presidentens sjunkande popularitet.

Soldater i den ryska flottan marscherar den 20 juni mot Röda torget i Moskva under ett genrep inför segerdagen.

13 000 soldater, stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnssystem. Trots en pågående pandemi väntas Vladimir Putin slå på stort under onsdagens firande av 75-årsjubileet av Sovjetunionens seger i andra världskriget.

– Under hans 20 år vid makten har segerdagen blivit allt viktigare som en stomme i den ryska federationens identitet, säger hon.

Motvind för Putin

Paraden på Röda torget i Moskva skulle egentligen traditionsenligt ha ägt rum den 9 maj, men sköts upp på grund av virusläget. Omkring 20 städer har valt att helt ställa in årets firande och Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin har uppmanat invånarna att stanna hemma.

Putins popularitet har stadigt dalat sedan 2018 och förvärrats ytterligare på grund av coronakrisen och sjunkande oljepriser. Ivern att hålla paraden mitt under en brinnande pandemi ska ses i ljuset av Putins fallande opinionssiffror, menar Persson.

Isolerat veteraner

Men frågan är om patriotiska uppvisningar är vad det ryska folket behöver just nu.

Putins beslut att hålla jätteparaden under pandemin har på vissa håll mötts av skepsis och oro för att folksamlingarna kommer att förvandlas till smittohärdar. Traditionellt innebär firandet att överlevande krigsveteraner samlas och hedras och flera städer har angett just hänsyn till deras hälsa som skäl att ställa in.