Risken för elbrist ökar

Trenden fortsätter – marginalerna i det svenska elkraftsystemet minskar när behovet är som störst. Risken för elbrist under vintern ökar, enligt Svenska kraftnät.

Varje år summerar Svenska kraftnät den gångna vinterns elförbrukning och gör en prognos för nästa år, på regeringes uppdrag. Det handlar om att ringa in när elförbrukningen är som störst och peka ut importbehovet. Det prognosen tar sikte på är den enskilda timme under vintern då elförbrukningen bedöms bli som störst.

– Under de tre senaste åren har importbehovet ökat. Vi har inte inhemsk produktion som är tillräcklig. Den senaste rapporten visar att underskottet i kraftbalansen ökar ännu mer inför kommande vinter. Marginalerna minskar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Mer vindkraft

Under den gångna vintern blev effektsituationen inte så ansträngd, då vädret var ovanligt milt. Skulle vädret i stället bli ovanligt kallt, men även under en normalvinter, kan el behöva importeras under perioder då förbrukningen är som störst.