Så lär världen sig leva med coronaviruset

I Sydkorea är rådet att befolkningen ska bära dubbla andningsskydd under sommaren för att minska risken för smittspridning. Arkivbild.

Sydkorea kallar sin strategi för "vardagskarantän", skriver The New York Times, där riktlinjer har införts och skruvats upp under pandemins gång i takt med att kunskapsläget om viruset blivit större och händelseförloppet förändrats. Råden handlar bland annat om hur anställda ska sitta när de är på arbetsplatsen och riktlinjer för hur länge exempelvis luftkonditioneringen ska vara i gång.