SKR: Onyanserad kritik mot äldreomsorgen

Omställning

När det gäller kostnaderna för äldreomsorgen pekar SKR på att det skett en omställning under 2000-talet, på så sätt att en större andel 80-plussare fått hemtjänst och en mindre andel fått plats på de väsentligt dyrare äldreboendena. Denna effektivisering har inneburit att mer resurser har kunnat läggas per brukare både inom hemtjänsten och på de särskilda boendena, skriver SKR. I rapporten påpekas också att kostnaderna ökat snabbare i andra kommunala verksamheter, vilket setts som att kommunerna sparat på äldreomsorgen. Men kostnadsutvecklingar måste ses mot demografin – barn- och ungdomskullarna har under 2010-talet ökat mer än gruppen över 80 år, enligt SKR.