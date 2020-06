Statyer under lupp vid protester mot rasism

En staty föreställande Edward Colston ligger på en lastbil efter att ha fiskats upp från hamnen i Bristol den 11 juni där den ska ha kastats under en demonstration. Statyn ska ha flyttats till en "säker plats" för att senare flyttas till ett museum.

– Personmonument har en klar funktion: de ska hylla någon. Under en viss tid har vissa personer bestämt sig för att en viss person är värd att hyllas i samtiden och i framtiden, säger Schult som menar att monument, och den historiesyn som de förmedlar, genom sin placering i det offentliga rummet får legitimitet.

Inget nytt

Att statyer nu rivs och vandaliseras i spåren av de globala protesterna mot rasism har kritiserats från flera håll. USA:s president Donald Trump tycker att det borde straffas med fängelse. Men fenomenet är inget nytt. Under romarriket benämndes det "damnatio memoriae" (fördömande av minnet).

"Förlegat"

Ser risker

– Den enkla lösningen är att säga "usch bort med den", men då försöker man inte komma till roten med ogillandet. Jag har svårt att se vilken staty som inte ska få finnas under vilken tid och vem bestämmer det?

"Rätt att möblera om"

Schult pekar på att fokus ofta ligger på monument som rasar och sällan på de som byggs. Ett exempel är The National Memorial for Peace and Justice som invigdes 2018 i Montgomery i Alabama, ett monument för att minnas offren för lynchning i USA och som vill bidra till ett mer rättvist samhälle.