Nyheter

Strandsatta ornitologer hemma igen

De tolv personerna från brittiska Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) räddades från vulkanön Gough Island i södra Atlanten. Tidigare försök att hämta gruppen komplicerades av dåligt väder och av att länderna närmast ön i snabb takt stängde sina gränser på grund av coronaviruset.