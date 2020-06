Stridslysten Trump ligger under mot Biden

Drygt fyra månader före presidentvalet i november verkar exvicepresident Joe Biden, som med all sannolikhet utses till presidentkandidat på Demokraternas konvent, ha ett övertag över president Trump. Bidens stöd är 9,5 procentenheter högre än presidentens, enligt Real Clear Politics sammanställning av aktuella mätningar. Drygt 50 procent av amerikanerna vill att Biden flyttar in i Vita huset, jämfört med de 41 procent som för närvarande stödjer Trump. Biden leder även i nästan alla de viktiga så kallade vågmästardelstaterna.

Första gången

CNN-mätningen är inte den enda som visar på ett dalande stöd för presidenten. Trumps hot om att sätta in militären mot de protester som utlöstes av den svarte mannen George Floyds död under ett hänsynslöst polisingripande i Minneapolis verkar inte ha fallit i god jord hos väljare. 61 procent av de tillfrågade i Fox News mätning säger att de tycker att Trump har hanterat frågan om rasrelationer dåligt.

Ingen Bidenentusiasm?

Lägg därtill att Demokraterna och Bidens kampanj under maj slog insamlingsrekord, gemensamt drog de in 80,8 miljoner dollar. Under samma period samlade Republikanerna och Trumps kampanj in 74 miljoner dollar, enligt färska siffror som webbtidningen Politico publicerar. Trumpkampanjen har dock mest pengar i kassakistan – medel som nu väntas användas för intensiva attacker mot Biden.