Vindkraftverk rasade efter haveri

Verket gick i dubbel rotorhastighet redan under lördagen, vilket fick vindkraftsbolaget Enercon att spärra av platsen så att ingen person befann sig i närheten. Till slut fick man stopp på vindkraftverket, men då var tornet redan skadat.

– Tyvärr blåste det upp lite under måndagsmorgonen och det slutade med att maskinen föll. Den föll inom det avspärrade området och vi hade Securitas på plats dygnet runt, så ingen har kommit till skada. Det hände under kontrollerade former, om man nu kan säga så, säger Pamela Lundin, Sverigechef vid Enercon, till tidningen.