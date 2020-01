Minns du när Systrarna kom på plats?

Familj

Begravning: Ingvar Andersson

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har begravningsceremoni ägt rum efter Ingvar Andersson, Ystad. Akten inleddes med att musikstycket Blott en dag spelades. Borgerlig förrättare var Katarina Litzberg som höll välkomstord samt läste dikten Som en fjäder i vinden av K. Litzberg varpå musikstycket Var finns Gud när det gör ont med J. Wernefort spelades. Därefter lästes dikten I ljuset av E. Åkerlind varpå musikstycket Du är allt med S. Aldén spelades. En rosceremoni förrättades. Under avskedet spelades musikstycket Time to say goodbye med S. Brightman och A. Bocelli. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelades musikstycket Sången till pappa med Frippe M som en hälsning från barnen Pia och Peter. Katarina Litzberg läste dikten Var inte så ledsna och som avslutning spelades musikstycket Jag har hört om en stad med C. Sjögren. Gravsättning sker i minneslunden på Ystads västra kyrkogård.