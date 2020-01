Buss och personbil påkörda – förare smet från platsen

Familj

Begravning: Kjell ”Tysse” Andersson

I Uppståndelsens kapell, Ystad, har begravningsgudstjänst ägt rum efter Kjell ”Tysse” Andersson, Ystad. Akten inleddes med att kantor Susanne Holmström spelade Amazing grace varpå musikstycket Bridge over troubled water med Elvis spelades. Därefter sjöngs ps 304. Officiant var präst John K. Nilsson. Ps 249 och 297 sjöngs. Till minnet talade Ingemar Åkesson för Café IFK, IFK Ystad HK och IFK Ystad FK. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelades musikstycket Always on my mind med Elvis. Som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör. BI blomstergärden märktes från vänner till Bill W, Café IFK, IFK Ystad HK och IFK Ystad FK. Gravsättning sker på Ystads nya kyrkogård.