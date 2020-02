Två till sjukhus efter olycka på väg 9

Ledare

Svend Dahl: Centern riskerar att förlora både landsbygden och sina vänner

De intensivaste applåderna under invigningstalet på Centerpartiets kommundagar i Uppsala den gångna helgen följde efter att Anders W Jonsson, som vikarierar som partiledare under Annie Lööfs föräldraledighet, slagit fast att C inte ska medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande.