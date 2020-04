Trafikfara: Träd över riksvägen

Familj

Begravning: Berit Widén

I Stiby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Berit Widén, Gärsnäs. Som inledningsmusik spelades cd-musik Always on my mind, av E. Presley. Kantor Ingrid Dahlström spelade psalm 190 sjöngs. Officiant var komminister Kerstin Graff. Psalm 231 sjöngs. Som avslutningsmusik spelades cd-musik Morning has Broken, av C. Stevens. Gravsättning sker på Stiby kyrkogård.