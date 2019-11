Skurup

Ann-Louise Olander: Sambon får skräcksyn bara jag nämner Ullared – tack och lov

För män fungerar ju annorlunda, tycks det som. Gällande i princip allt i allmänhet, men avseende shopping i synnerhet. Jag behöver inte gå längre än till just min blivande make för att få resonemanget befäst i verklighet. Megastora lågprisbutiker, kundvagnar med kom-ihåg-nummer och röda prislappar får honom absolut att frusta. Men långt ifrån av välbehag. Att hamstra och jaga rea vill han inte höra talas om. Och att köra och klämmas i Halland för att ro biffen i land – not so much. Nej, det är ogenomtänkt spontanshopping som är hans melodi. Den mannen har kommit hem med de mest obegripliga prylar till de mest obegripliga kostnader. Gott om kosing, kanske ni tror? Dålig koll men rik på infall, är istället det enkla svaret.