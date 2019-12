Krock mellan cyklist och mopedbil

Familj

Begravning: Siri Mårtensson

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Skurups kyrka efter Siri Mårtensson, Lund. Akten inleddes med att Håkan Brink sjöng solo, Peace in the valley av Elvis Presley. Psalm 103 sjöngs. Officiant var komminister Sofia Cederwald och kantor var Christina Warell. Efter griftetalet följde solosång med I love you because av Jim Reeves. Bön följde och därefter sjöngs psalm 297. Under avskedet spelades stilla orgelmusik. Akten slöts med Amazing grace. En minnesstund hölls i Församlingshemmet. Urnan gravsätts på Skurups kyrkogård.