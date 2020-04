Trots att många arrangemang under påsken har ställts in bestämde sig Camilla och Calle Raihle på Ateljé 1030 att hålla sin atelje öppen som planerat under påskhelgen. De erbjuder prova-på- keramik för sina besökare. Men för att minimera smittrisken har de flyttat ut verksamheten på gården.

– Så det är kläder efter väder som gäller, säger keramikern Camilla Raihle.