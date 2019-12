Strömavbrott runt Skurup – 312 kunder drabbade

Sport

Skurups AIF ser ljust på samarbete med Österlen FF: ”Gör det mer attraktivt”

Österlen FF har redan ett samarbete med Sjöbo IF. Nu utvidgar man det och bjuder in Skurups AIF i den familjen. Och division 5-klubben ser det som en stor chans att bli bättre och större. ”Tanken är att det gör det mer attraktivt att gå till Skurups AIF”, säger tränaren Per Andersson.