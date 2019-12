Skurup

Vattenläcka i Skivarp

En vattenläcka inträffade på Orkidevägen i Skivarp under förmiddagen på lillejulafton och gjorde att flera hushåll på så väl Orkidévägen som närliggande gator blev utan vatten under flera timmar. Vad som har orsakat läckan är oklart. Men förhoppningen är att den ska vara åtgärdad under eftermiddagen.