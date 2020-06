Damfotbollens sponsorer drar i handbromsen

Hälften av intäkterna

Påverkas långsiktigt

Rosengård är den stora giganten inom svensk damfotboll. Mesta mästarna – elva SM-guld – är den damallsvenska klubb som i särklass drar in mest pengar från sponsorer, men under våren har Malmöklubben känt av det förändrade klimatet.

– Sett till sponsorintäkter har vi ett tapp. Våren är ju normalt sett en stor försäljningsperiod för oss och det har självklart varit mycket tuffare nu. Vi har inte tappat några befintliga sponsorer, men normalt sett får vi in en hel del nya under våren. Det är väldigt få som går in i nya partnerskap under denna period på grund av ovissheten, säger Jenny Damgaard.