Efter Jordan – dokumentär om Magic på gång

Efter "The Last dance", dokumentärserien om NBA-spelaren Michael Jordan, ser den magiska historien om en annan basketlegendar ut att bli nästa att skildras på film.

Den 206 centimeter långa pointguarden Earvin "Magic" Johnson tog bland annat hem fem NBA-titlar med sitt Los Angeles Lakers, ett olympiskt guld med Dream Team, blev utsedd till NBA:s bäste spelare tre gånger och var under en säsong spelande delägare i Borås Basket.

Etta i draften

Johnson valdes först i NBA-draften 1979 av LA Lakers. Han spelade med laget till och med 1991 då han lade basketskorna på hyllan efter att ha gått ut med att han hade testat positivt för hiv. Han gjorde dock flera inhopp under de följande åren för all star-matcher, spelade i USA:s Dream Team under OS 1992 samt ytterligare en säsong med Lakers 1996 innan han lade av helt.