Hitler och seriemördare bland "rugbyfans"

Då upptäcktes en seriemördare bland figurerna – samtidigt som en tv-show redigerade in en bild på Adolf Hitler bland publiken.

Pappfigurer i stället för publik under rugbymatchen mellan Brisbane och Parramatta.

National Rugby League (NRL) lanserade "Fan In The Stand" när sporten den gångna helgen var tillbaka efter coronauppehållet. Kampanjen innebar att supportrarna, som inte tillåts se matcherna live på plats, för 15 dollar (motsvarande 140 kronor) kunde få synas i form av en pappfigur med sitt foto i naturlig storlek på läktaren.

Men det fanns pappfigurer som rörde upp betydligt mer känslor. På läktaren under matchen mellan Penrith och Newcastle syntes den ökända seriemördaren Harold Shipman, känd som "Dr. Death". Shipman var en engelsk läkare som 2000 dömdes skyldig för att ha mördat 15 patienter, men som tros ha dödat fler än 200 personer.

"Vi granskar The Fan In The Stand. Helgen var en testomgång och tester är utformade för att räta ut frågetecken", skriver NRL.