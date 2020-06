Johnson höll undan – vann i Cromwell

Dustin Johnson lät varken ett par bogeys eller regnovädret förstöra sista dagen under PGA-tourtävlingen i Cromwell, Connecticut.

Med 19 under par vann amerikanen tävlingen med ett slag under landsmannen Kevin Streelman.

Men trots två bogeys höll amerikanen undan, och 67 slag (tre under par) räckte till seger.

Henrik Norlander slutade på delad 41:a plats, åtta slag under par. Han spelade konsekvent under hela tävlingen, och gick alla rundor på 68 slag (två under par).