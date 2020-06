Kryss efter rejäl målvaktstavla

Eskilstunas målvakt Emelie Lundberg släppte in tre mål, varav en frispark från Kif Örebros planhalva, i den damallsvenska premiären. Arkivbild.

Hemmalaget Örebros lagkapten Frida Abrahamsson slog då en frispark, några meter inpå egen planhalva ute på vänsterkanten, hela vägen förbi Emelie Lundberg in i mål. Bollen gick förbi samtliga utespelare, studsade på målområdeslinjen och ställde Eskilstunakeepern som fick se den gå via ribban och in i mål.